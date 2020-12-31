Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyadan yardım istedi, gelen paralarla dans edip videosu paylaştı

Sosyal medyadan yardım istedi, gelen paralarla dans edip videosu paylaştı

kadının evinin halini göstermesi

Sosyal Medya 

-kadının ailesi paralarla dans etmesi

( İSTANBUL )- sosyal medyada e-dilencilik tuzağı İSTANBUL

- Çekmeköy’de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti. Pandemi sürecinde kocam işsiz ve hasta çocuklarımla zor durumdayım diyerek sosyal medyadan yardım istedi. Hesabına gelen paralarla sosyal medyada dans etti. Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını internet ortamından karşılarken, günlük hayattaki yardım isteyen insanların dilencilik faaliyetleri internet ortamına taşındı. Çekmeköy’de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti. Kader B., sosyal medya platformlarından evinin boş halini, çocuklarını, dolabını ve kocasının pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade ederek, ıban numarası paylaşarak yardım istedi. Korona virüs salgını sürecinde B. ailesinin durumunu gören vatandaşlar internet ortamından hesabına para yolladı. Kader B'nin sosyal medyada platformunda paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. B'nin hesabına gelen paralar ile dans ettiği görüldü.
B'nin hesabına gelen paralarla evinde içki sofrası kurarak çılgınca eğlendiği görüldü.
Sosyal medyada çocuklarını kullanarak kendini kötü durumdaymış gibi gösterip insanların vicdanlarının sömürerek, paralarla dans etmesi, bu kadarına da pes dedirtti. (AZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı