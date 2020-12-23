Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte Sterlin ile dolandırdılar

-Sahte paralar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul’da, sosyal medya üzerinden arkadaş oldukları zengin iş adamlarına, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirterek, sahte sterlin verip karşılığında Türk Lirası alan dolandırıcı şahıslara operasyon düzenlendi.

Filmleri aratmayan dolandırıcılık olayıyla ilgili 4 şahıs yakalanırken, şahısların paraları sakladıkları evde yapılan aramada çok sayıda sahte Sterlin ele geçirildi. Sancaktepe’de dini nikahlı olarak yaşayan isimlerinin E. E. ve S.Ö., olduğu öğrenilen 2 şahsın, sosyal medya uygulamaları üzerinden zengin iş adamlarına arkadaşlık isteği gönderdiği, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz Sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirttiği, konuştukları iş adamlarına sahte sterlin verip gerçek Türk Lirası alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. E.E., S.Ö., D.Ö. ve M.A., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sahte paraları sakladıkları belirlenen Ümraniye’de bulunan adreste yapılan aramalarda; 423 adet 20 sahte sterlin, 460 adet 50 sahte sterlin, 7 adet 20 orijinal sterlin, 2 adet 50 orijinal sterlin, 1 adet tabanca, 6 adet dolandırıcılıkta kullanılan Sim kart, 7 adet dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu, 1 Adet S.İ., adına düzenlenmiş dolandırıcılıkta kullanılan hesap kartı ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahıslardan M.A., 300 bin TL parayı bir buluşma sırasında alıp kaçtığını polise beyan etti. E.E., isimli şahsın ise yapılan sorgulamasında ceza evi firarisi olarak “aranıyor” ve “dolandırıcılık” dahil 3 ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. EE isimli şahıs cezaevine gönderilirken yakalanan diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. (CGK-



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