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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medyada tepki çeken görüntü... 'Doğum günü' dedi, 12 yaşındaki çocuğu direksiyona oturttu

Sosyal medyada tepki çeken görüntü... 'Doğum günü' dedi, 12 yaşındaki çocuğu direksiyona oturttu

ÇOCUĞUN ARAÇ KULLANMASI

( AYDIN ) Sosyal medyada tepki çeken görüntü... "Doğum günü" dedi, 12 yaşındaki çocuğu direksiyona oturttu AYDIN

Sosyal Medya Doğum Günü Harekete Geç Direksiyon 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 yaşında bir çocuğun otomobil kullanma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler gerekli cezai işlem uygulandı. Direksiyona oturtulan 12 yaşındaki çocuğun doğum günü olduğu babasının da oğlunun doğum günü olması nedeniyle bu şekilde kutlama yaptığı öğrenildi. Görüntüler Ege Mahallesi üzerinde bir vatandaş tarafından kaydedildi. Öğlen saatlerinde 09 YM 683 plakalı bir otomobilin yolun ortasında durmasının ardından uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar aracın arızalı olduğunu düşünüp yardım için geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldu. Direksiyon başında 12 yaşında bir çocuğu gören vatandaşlar yan koltukta oturan babası diye öğrenilen kişiye tepki gösterdi. Çocuğun babasının ise "Doğum günü bugün heves etti kullanmayı öğretiyorum" dediği ileri sürüldü. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ufak bir çocuğun direksiyon başında olduğu görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği Ekipleri, bahse konu aracın sahibine ulaşıp gerekli maddelerden cezai işlem uyguladı. (EK-İK-
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