Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 19 zanlıdan 5'i tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Sosyal Medya Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Şafak Vakti 

-Zanlıların adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 19 zanlıdan 5'i tutuklanırken 10 zanlı adli kontrol şartı ile, 4 şüpheli de savcılık kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, bir süre sonra zanlıları, internet üzerinden tek tek tespit etti. 28 Ekim günü şafak vakti Hatay ve Adana’daki adreslere özel harekatın da katıldığı 500 polisle yapılan baskında 19 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 5'i tutuklanırken, 10 zanlı adli kontrol şartı ile, 4 şüpheli de savcılık kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı