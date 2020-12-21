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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu’na girmeye çalışan korona virüs temaslısı yurda yerleştirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na girmeye çalışan korona virüs temaslısı yurda yerleştirildi

- KORONA VİRÜS TEMASLISI GENCİN GÜVENLİ ALANDA BEKLETİLMESİ

Polis Karantina Para Cezası 

-- SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GELİŞİ
-- N.Ş.'NİN AMBULANSA BİNDİRİLEREK YURDA GÖTÜRÜLMESİ

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da, SGK İl Müdürlüğü’ne girmeye çalıştığı sırada HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu belirlenen N.Ş., yurda yerleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş mahallesi’nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne giden N.Ş. isimli vatandaş, kuruma girmek istediği sırada yapılan HES kodu sorgulamasında korona virüs temaslısı olduğu belirlendi. Ailesinde korona virüs hastası olduğu ve karantinada kalması gerektiği tespit edilen N.Ş., görevliler tarafından güvenli bir alana götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesilen N.Ş., ambulansla 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenci yurduna götürüldü. (FC-RFK
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