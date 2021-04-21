Söndürüldü sanılan yangın yeniden alevlendi...Ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

-Evi yanan kadının ağlaması

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşlardan detay



( SİVAS -EK) SİVAS



- Sivas’ta öğle saatlerinde söndürülen samanlık yangını hava karardıktan sonra yeniden alevlendi. Bir ev, samanlık ve ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Celali köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Sinan Elma’ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Köy sakinleri ve Hafik Belediyesi itfaiyesinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak, söndürüldüğü düşünülen yangın havanın kararması ile yeniden alevlendi. Yangın samanlığın bitişiğinde bulunan ahır ve eve sıçradı. Ahırda bulunan hayvanlar köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı. Ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı.



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