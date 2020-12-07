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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sonbaharın güzelliklerini Topuk Yaylasında renk cümbüşü oluşturdu

Sonbaharın güzelliklerini Topuk Yaylasında renk cümbüşü oluşturdu

topuk yaylasının havadan görüntüsü

İsaf Bisiklet Sonbahar 

-topuk yaylasında koşu yapanların görüntüsü
-spor yapanların görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Doğanın güzellikleri salgın tehlikesinden uzak kalmak isteyenleri bekliyor DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünde bulunan ve son baharın gelmesiyle renk cümbüşü oluşan Topuk Yaylası ve Göleti, salgından uzakta bir hayat geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Düzce şehir merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan, rakımı bin 280 metre olan Topuk yaylası, sonbaharın eşsiz güzelliklerini bir araya getirdi. Ormanlık korusunun içinde göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı bir çok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek patika yollarda bisiklet, gölet ve çevresinde çadır kampı yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Yeşil çam ağaçlarının arasından çıkan diğer araçların sonbahar ile sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarını alması ile mavi gölet ile buluşması tatilcileri cezp ediyor. Salgından uzakta temiz hava içerisinde göl etrafında yürüyüş ve spor yapanlarında görüntülendiği yaylada, ayrıca balıkçılıkta yapılabiliyor. Korona virüs salgınından uzaktan bir hayat geçirmek isteyen misafirlerini bekleyen Topuk Yaylası ve göletinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi. (EB-GY
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