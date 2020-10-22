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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sollamak istediği tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Sollamak istediği tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Trol 

-Otomobilin görüntüsü
-Jandarma ve polis inceleme görüntü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sollama yapmak istediği tıra arkadan çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Adana Karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Mustafa B.(24) idaresindeki 68 AAS 707 plakalı Tofaş marka otomobil, sollamak istediği Ahmet E.(23) yönetimindeki 41 UV 216 tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Dudu T. (33), Ahmet T. (3), ve Elanur T. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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