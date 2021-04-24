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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Söke’de trafik kazası: 2 yaralı

Söke’de trafik kazası: 2 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Polis Trafik Kazası Bild Ticari Araç 


- Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen 09 VB 555 plakalı otomobil ile 35 AGN 735 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrulurken, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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