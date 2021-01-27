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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sokakta bayılan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta bayılan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

- Sokakta bayılan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta bayılan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

YAŞLI ADAMA İLK MÜDAHALE

İlk Müdahale 112 Acil Servis Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-112 BEKLENİRKEN,
-112 YAŞLI ADAMI HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN,
-HASTANEDEN DETAY
-GÖRÜNTÜLER MONTAJTÜNEL KLASÖRÜNE 'SOKAKTA BAYILAN YAŞLI ADAM HASTAANEDE HAYAINI KAYBETTİ 01DK_12SN' KODUYLA GEÇİLDİ. 89 MB

( MANİSA ) - Sokakta bayılan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokakta bayılan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında bayılarak yere düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yaşlı adamın İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sevgi Yolu üzerindeki Polis Karakolu yakınında bugün saat 11.30 sıralarında bir anda bayılarak yere düşen yaşlı adam, 112 acil servisi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsminin Orhan Türkili olduğu öğrenilen 77 yaşındaki yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Orhan Türkili isimli yaşlı adam Alaşehir Sevgi Yolu üzerinde Polis Karakolu yakınında bir anda sırt üstü yere düştü. Polis merkezinde görevli polisler yaşlı adama ilk müdahaleyi yapıp 112 sağlık ekiplerine haber vererek yaşlı adamı korumaya aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaşlı adamı yerden sedyeye alarak, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, Orhan Türkili’nin nüfus kayıtlarına göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. (HK-SC-
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