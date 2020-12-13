Sokakların sessizliğe büründüğü Bayburt’ta belediye ekiplerinden karla mücadele çalışması

-Belediye işçilerinin kaldırımları kardan arındırması



( BAYBURT ) BAYBURT



- Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ülke genelinde 11 Aralık 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bayburt’ta cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor. Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların yokluğunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için rampa yerlerdeki karı küreyerek ardından tuzlama yaptı. Kaldırımların karı ise ekipler tarafından kürekle kazınarak süpürüldü. Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta kar yağışı beklendiği belirtildi. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kop Dağında ölçülürken Bayburt merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı etkili olacak.



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