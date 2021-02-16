Sokak ortasında vurulmuştu, o kadının kardeşi tarafından sırtından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

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( DİYARBAKIR - FOTO)- Babası ve akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde kardeşi tarafından sırtından kurşunlanarak öldürülen kadının, babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez'in kardeşi A. Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez'i kendisinin vurduğunu söyledi.



Öte yandan Gülistan Şaylemez’in babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (YRT-



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