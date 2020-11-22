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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı...O anlar kamerada

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı...O anlar kamerada

Şahsın kadınları darp etmesi

Er Kadın Kamera Arbede Uttu Cep Telefonu 

-Şahsın kadınları tokatlaması
-Grup arasında arbede
-Şahsın kadınları arabaya bindirmeye çalışması
-Kadınların yardım çığlıkları

( ANTALYA )- Kadınlar ‘Burada kimse yok mu, komşular’ şeklindeki yardım çığlıkları attı ANTALYA

- Antalya’da bir kişi, gece saatlerinde iki kadını sokak ortasında tokatlayarak darp etti. Kadınların, ‘Burada kimse yok mu? Komşular’ şeklindeki yardım çığlıkları sokaklarda yankılanırken, darp anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerde, erkek bir şahıs, yabancı uyruklu olduğu belirtilen iki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı.
Sırayla kadınları sertçe tokatlayan şahsı, başka bir kadın ile adam ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın sebebi anlaşılamazken, erkek şahıs iki kadını tutup arabaya götürmeye çalıştı. Darp edilen kadınlardan birisinin sürekli, ‘Burada kimse yok mu?’ ‘Komşular’ sözleri görüntülere yansıdı. Erkek şahıs kolundan tuttuğu bir kadını zorla araca bindirmeye çalışması, ardından diğer kadına yönelmesi de görüntülere yansıdı. Darp anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (SM-
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