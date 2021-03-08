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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında darp edilen kadının annesi konuştu

Sokak ortasında darp edilen kadının annesi konuştu

AÇIKLMAA

( SAMSUN )- Darp edilen kadının annesi: "Tartışma 'alkol'den dolayı başladı"-“Adalete güveniyorum bu saatten sonra en ağır cezayı alsın çıkmasın oradan inşallah. Çıkamasın" SAMSUN

Hastane Allah Memur Saldırı 


- Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.’nin annesi Dursune M., kızının eski eşinden çocuğunun yanında 'alkol' içmemesini isteyince saldırıya uğradığını açıkladı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kızını ziyaret etmeye gelen Dursune M. burada açıklamalarda bulundu. Olay günü yaşadıklarını anlatan Dursune M., “Karakoldan aradılar bizi karakol vasıtasıyla öğrendik. Emriye’nin eski eşiyle kavga ettiğini hastanede olduğunu çocuğun da karakolda olduğunu bize karakoldan memurlar haber verdi. Aslında öyle sadece geçimsizliği vardı onun yüzünde boşandı kızım. Zaten direkt anlaşmalı olarak boşandı uzatmadan. Onun haricinde bir şey yoktu” dedi.
Çocuğun babasına düşkün olduğu için görüşmesini kendilerinin teşvik ettiğini belirten Dursune M., “Çocuğumuz çok düşkün olduğu için biz zaten kendimiz görüştürüyorduk çocukla. Çünkü çocuk çok aşırı düşkündü babasına” diye konuştu.
Kızına yönelik şiddetin daha öncede yaşandığını belirten Dursune M., “Uzaklaştırması olmuştu. Daha öncede biz şikayetçi olmuştuk kendisinden. Emriye’yi darp etmeye yine kalkmıştı. Ondan sonra özür diledi bilmem ne falan derken kapatmıştık konuyu” şeklinde konuştu.
Dün yaşanan olayın sebebini anlatan Dursune M., “Dün de öyle sessiz sakin geldi aldı. Gayet her şey yolundaydı. Hiçbir şeyi yoktu. Şüphelendirici bir durumu yoktu. Sadece akşam işte alkollü olup hala elinde alkol olup çocuğun yanında olmasından dolayı Emriye sinirlenip 'neden böyle yaptığını' sormuş. ‘Ben sana karışmıyorum, istediğini yapabilirsin ama çocuğun yanında neden yapıyorsun’ dediğinde direkt saldırıya uğradı. Görüldüğü gibi” ifadelerini kullandı.Kızının ve torununun sağlık durumundan bahseden ve saldırgan eşin hak ettiği cezasını bulmasını isteyen Dursune M., “Adalete güveniyorum bu saatten sonra en ağır cezayı alsın çıkmasın oradan inşallah. Çıkamasın. Kızımın dururumu iyi. Çok şükür iyiye gidiyor. Dünden daha iyi bugün. Gözünü hala tam açamıyor çünkü ödemleri var. Şişlikleri var. Torunum da iyi. Amcasının çocukları var yanında. Oynuyor onlarla şu an iyi” açıklamasında bulundu.
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