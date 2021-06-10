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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada

Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada

Kadınların tartışması

Kamera Cep Telefonu 

-Bir kadının diğerinin saçından tutup yere yatırması
-Saç saça başa başa kavga etmesi
-Yakınlarının ayırmaya çalışması
-Çevredeki vatandaşların gelmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler’de iki kadın sokak ortasında saç saça başa başa kavga etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ayırmak için uzun süre uğraştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İstanbul Bahçelievler Yenibosna’da 2 kadın sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlardan biri diğerin saçından tutarak yere yatırdı. Kadınlar sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavga etti. Kadınların yanında bulunan yakınları ve çevrede bulunan vatandaşların uzun süren uğraşları sonunda ayrıldılar. Yaşanan o anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (ZA-
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