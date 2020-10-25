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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi

Sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi

Köpeğin ışıkta vatandaşlarla beklemesi

( ANKARA ) ANKARA

Sokak Köpeği Kırmızı Işık Yaya Geçidi 


- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde yeşil ışığının yanmasını beklemesi görüntülendi. Görüntüler Ankara’nın Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında bir vatandaş tarafından çekildi. Görüntülerde bir sokak köpeğinin vatandaşlarla birlikte yaya geçidinde kırmızı ışıkta beklemesi dikkat çekti. Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.
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