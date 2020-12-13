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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Drone görüntüsü

-uygulama ve meydan ve caddelerden detay

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Bursa Polisi cadde ve meydanlarda kuş uçurtmuyor BURSA

- Bursa'da korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında 56 saatlik sokak kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı. Tüm ülkede hafta sonları geçerli olan iki günlük sokak kısıtlamasında alınan tedbirler devam ediyor. İki günlük kısıtlamasının birinci gününde ise günde binlerce araç ve yayanın geçtiği tarihi cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekiplerinin farklı bölgelerde oluşturduğu denetim ve yol uygulamalarında ise kuş uçurtulmuyor. Diğer yandan görevli olarak çalışan bir çok kişi ise denetimlerde tek tek durdurularak, maske, mesafe ve hijyen konusunda tek tek uyarılıyor.
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