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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak hayvanlarını beslemek için izinsiz sokağa çıkan 2 kişiye ceza

Sokak hayvanlarını beslemek için izinsiz sokağa çıkan 2 kişiye ceza

Şahısların aracının durdurulması

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Hayvan Sokak Hayvanları 

-Şahıslardan görüntüler
-Polis ekiplerinden ve şahıslardan görüntüler
-Araçtaki yemlerden görüntüler
-polis ekiplerinin uygulamalarından görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem vermek için izinsiz sokağa çıkan 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası yazıldı.Kayseri’de dün akşam 21.00’da başlayan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı’nda da denetimlerine devam eden ekipler, araçları tek tek durdurarak sorgularını yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem vermek için izinsiz bir şekilde dışarı çıkan 2 kişi, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Araçlarına koydukları mamalar ile yola çıkan şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasını izinsiz bir şekilde ihlal ettikleri için cezadan kaçamadı.Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktıklarını iddia eden 2 kişiye toplamda 6 bin 300 TL para cezası yazıldı.
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