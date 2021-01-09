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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü sürücü ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza

Polis denetimi

Alkollü Sürücü Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Kontrol Noktası Basın Mensupları 

-Alkollü sürücüden
-Yasağı ihlal eden kadından

( ANKARA -ÖZEL-EK) ANKARA

- Ankara’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi, alkollü araç sürerken polis ekiplerine yakalandı. Ehliyetine el koyulan şoföre ve arkadaşına toplam 7650 TL ceza yazılırken araç çekiciyle otoparka çekildi.Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklardaki kontrol noktalarında çalışmalarını sabaha kadar sürdürüyor. Eskişehir Yolu üzerindeki kontrol noktasında sürücüleri durduran polis ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendikleri araç sürücüsü Can T.’ye alkol muayene testi yaptı. Polisler, 152 promil alkollü olduğu ve yanındaki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettikleri iki arkadaşa, toplam 7650 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine de el koyulurken araç, çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.Yasağı ihlal edince “eniştem savcı” dediEskişehir Yolu’nda polis ekiplerinin kontrol noktasından taksi ile yoluna devam etmek isteyen yolcu Cansu K., izin belgesi olmaması üzerine araçtan indirildi. Kendisine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3150 TL idari para cezası uygulanacağını anlayan kadın polis ekiplerine “Beni daha önce 4 kontrol noktasından neden geçirdiler? Kimse ceza yazmadı siz neden yazıyorsunuz?” dedi.
Kadın ayrıca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Görüntüleri silin. Benim amcam polis. Eniştem savcı.” şeklinde konuştu.
İdari para cezası tutanağını imzalayan kadın, tekrar taksiye binerek yoluna devam etti.
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