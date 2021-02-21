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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma uygulamasında taksi ile arkadaşlarını uyuşturucu götürürken yakalandı

Sokağa çıkma uygulamasında taksi ile arkadaşlarını uyuşturucu götürürken yakalandı

Taksiden inen gencin polisin üzerinde arama yapması

Ticari Taksi Para Cezası Uyuşturucu Narkotik Sokağa Çıkma Yasağı 

-Gencin üzerinden ele geçen uyuşturucu haplar
-Ticari taksi ve ele geçen genç
-Polis aracına götürülmesi
-Ele geçen hap ve polisin tutanak tutması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da 18 yaşındaki genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin düzenlediği uygulamada ticari taksi ile arkadaşlarına uyuşturucu götürürken yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri ve İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle narkotik ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması düzenlendi.
Narkotik polisi yoldan geçen araçlar ve şahıslar üzerinde HES kontrolü, sokağa çıkma yasağı izni ve uyuşturucu ve silahla ilgili arama yaptı. Narkotik polisi tarafından durdurulan bir ticari taksinin içinde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.D.'nin üzerinden 7 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçti. Ticari taksi ile polisin uygulamasından geçerim düşüncesiyle M.D. söz konusu uyuşturucuyu içmek için arkadaşlarının evine götürdüğünü ileri sürdü. Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan M.D.'ye ayrıca pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği izin de idari para cezası için tutanak tutuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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