Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

Olay yeri

Polis Bild Akalan Polis Ekipleri 

-Polis
-Yakalanan vatandaşlar
-Kaza yapan araç

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yapan 3 kişi gözaltına alındı. Olay, 03.45 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Çamçeşme Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin olduğu 06 PST 84 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan otomobildeki 3 kişi kaçmaya başladı.
Polisle içinde 3 kişinin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.E-5 Karayolu'na çıkan otomobil, Kartal Soğanlık yan yolda kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 kişi emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin, kısıtlama nedeniyle ceza yememek için polisten kaçtıkları söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı