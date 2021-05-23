Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

Çocukların kaçıştığı anlar

Polis Karya Kamera Basketbol Kaçış 

-Polisin gelmesi

( SAKARYA -ÖZEL)- Basket sahasında oyun oynarken polis sirenlerini duydular, işte böyle kaçtılar SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında basket sahasına çıkarak oyun oynayan çocuklar, polisin siren seslerini duyunca kaçmaya başladı.
O anlar ise vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup çocuk, basketbol sahasına çıkarak oyun oynamaya başladı.
Bu esnada bölgeye gelen polis ekibinin sirenlerini duyan çocuklar, sahadan arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar ise evinin balkonunda oturan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; basketbol sahasında oyun oynarken, siren sesini duyan çocukların kaçıştıkları anlar yer aldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement