Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil bagajındaki oğlaklar polisi de şaşkına çevirdi

-bagajdaki oğlakların görüntüsü

-sürücünün belgelerinin incelenmesi

-detaylar

-sürücünün kısa açıklaması

-aracın yoluna devam etmesi



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da hastalanan oğlaklarını otomobil bagajında veterinere getiren çiftçi denetime takıldı. Geçtiğimiz pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde polis uygulamasına takılan otomobildeki oğlaklar polisi bile şaşırttı.Oğlakların hasta olduğu için Manavgat ilçesine veterinere getirildiği anlaşıldı. Manavgat’ta polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan kontrollerde ilginç olaylara rastlanıyor. 07 L 6450 plakalı kartal marka otomobilin bagajındaki oğlakların tedavi için Gündoğmuş’tan Manavgat’a getirildiği bildirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manavgat şehir merkezinde değişik noktalarda uygulama ve denetimler yapıyor. Hafta sonunda Zübeyde Hanım Caddesinde yapılan uygulamada, ekipler tarafından durdurulan 07 L 6450 plakalı otomobilin sürücüsü görevlilere hayvancılık belgesini ibraz ederken, otomobilin bagajında 2 tane oğlak olduğunu, hastalanan oğlakları Gündoğmuş’tan Manavgat’a veterinere getirdiklerini söyledi.



Kontrolleri yapılan sürücü, izin belgelerini gsöterdikten sonra veterinerin yolunu tuttu.



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