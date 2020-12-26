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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kameralı denetim: 15 yaşındaki genç cezadan kurtulamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında kameralı denetim: 15 yaşındaki genç cezadan kurtulamadı

112 Acil Servis Merkezi dış binası

Hafta Sonu Akalan Aritas Kamera Sayılar 

-İl Salgın Denetim Merkezi'nden detaylar
-KGYS kamerasına yakalanan genç
-Görevli personel kameradan denetim yaparken
-Sahadaki devriye gezen ekipler yönlendirilirken
-Dev kamera ekranından detaylar
-Personellerden detaylar
-Devriye gezen ekiplerden detaylar
-Araç ve yayalar kontrol edilirken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE )-Korona virüs tedbirleri arttırıldı, vakalar düştü: Risk haritası normale dönüyor KIRIKKALE

- Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar KGYS kameralarından tespit ediliyor, ekipler tarafından da kontrolleri yapılıyor. Caddede dolaşırken kameraya yakalanan 15 yaşındaki bir genç ise cezadan kurtulamadı. Kırıkkale Valiliği bünyesinde oluşturulan salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) bağlı güvenlik kameralarından korona virüs denetimi yaptı. Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için hafta içi 8, hafta sonu ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurala uymayan vatandaşlar kameralardan tespit ediliyor. Kentteki cadde ve sokaklarda devriye gezen Salgın Denetim Uzmanları, kameranın tespit ettiği alana ekran başındaki görevli personel tarafından yönlendiriliyor. 15 yaşındaki genç cezadan kurtulamadı Kent merkezindeki Ankara Caddesi üzerinde dolaşan Suriye uyruklu 15 yaşındaki bir genç, KGYS kameralarına takıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, 3 bin 150 lira ceza kesilmesi için tutulan tutanaktan sonra 20 yaş altı olduğu için evine bırakıldı. Araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Ticari taksiler de tek tek denetlendi. Gece denetimleri süresince sadece 1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Risk haritası normale dönüyor Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması ve alınan tedbirler sayesinde salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Pozitif vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönüyor.
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