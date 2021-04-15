Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim’de denetim gerçekleştirildi

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( İSTANBUL )- Sigara içen İranlı genç turiste cezai işlem uygulandı İSTANBUL



- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Kovid-19 önlemleri genelgesi kapsamında polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, İran uyruklu bir turiste de sigara içtiğinden ötürü cezai işlem uyguladı. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın ikinci gününde polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim’de bir takım denetimler gerçekleştirildi.

19.00’da başlayıp 05.00’da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklanacak yoğunluğu önlenmesi için vatandaşlar ve esnaflar uyarıldı. Kısıtlamadan muaf olan işletmelere de çalışma ve saat konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olmayan mekanların kepenklerini indirdikleri görüldü.

Polis ekipleri ise araçlarından vatandaşları dikkatli olmaları yönünden uyardı. Polis ekipleri, denetleme yaptıkları esnada İran uyruklu turistinde sigara içerek kurallara riayet etmediğini tespit etti. Bu nedenle turist para cezası uygulanarak kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



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