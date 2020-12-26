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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakkallarının önemi ortaya çıkardı

Sokağa çıkma kısıtlaması mahalle bakkallarının önemi ortaya çıkardı

Bakkaldan sipariş detay

Küçük Esnaf Sokağa Çıkma Yasağı 

-İşletme sahibi Turgut Çetin ile röp.
-Bakkaldan detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında küçük esnaf, vatandaşın kapısına kadar hizmet götürüyor. Malatya merkez ilçe Battalgazi İpek Caddesi’nde mahallenin bakkalı, yeniden eski günlerine dönerken, paket servis sistemi ile tek tek evlere koşuyor. Bakkal Turgut Çetin, 17 yıldır bakkal işlettiğini belirterek, “Korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle bakkal olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimize sipariş ile evlerine götürüyoruz. Paket servis yapıyoruz. Bakkalda personelimiz var. Aldığımız siparişleri vatandaşların evlerine kadar götürüyoruz. Gıda olarak satışlarımız iyi. Diğer sektörlerde düşmüş olabilir ama biz daha çok sipariş ağırlıklı da çalışıyoruz. Sürekli bakkalların önemi vardır ama korona virüs salgını nedeniyle bakkalların önemi arttı” ifadelerini kullandı.
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