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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı

Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı

drone görüntüsü

Polis Polis Denetimi Akalan Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinin taksi sürücüsü ile diyaloğu
-taksicinin konuşma görüntüleri
-müşteriye cezai işlem uygulama görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)- Kovalamaca sonucu yakalan taksi sürücüsü ve yolcuya ceza kesildi- “Müşterim buradan dön dedi” dese de ceza yemekten kurtulamadı DÜZCE

– Düzce’de sokağa çıkma izni olmayan müşteri taşıyan taksi sürücüsü, polis denetiminden kaçmaya çalışırken ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Uygulamadan kaçan taksici ve içerisindeki yolcuya cezai işlem uygulandı.Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zonguldak-Düzce D-655 karayolunda Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokakta olan araçlara yönelik yapılan uygulamada otomobiller tek tek denetlendi. Bu esnada polis ekiplerinin denetimi esnasında bir taksici uygulamayı görür görmez, geldiği istikamette geri geri giderek uygulamadan kaçmak istedi. Polis ekiplerinin dikkati sonrasında yapılan kovalamaca ile taksi yakalandı. Uygulama noktasına geri getirilen taksiciye neden kaçtığı sorulunca ‘Müşterim buradan dön dedi.
Bende müşterimin dediğini yaptım. Herhangi bir evrak eksikliğim yok’ dedi.
Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan S.D.’nin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izni olmadığı tespit edilerek 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı.Ayrıca araç sürücüsüne polis denetiminden kaçmak, ters şeritte gitmek suçlarından cezai işlem uygulandı.
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