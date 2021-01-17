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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Soğuk havada iç ısıtan görüntü...Marketin önünde bekleyen kediye süt getirdi

Soğuk havada iç ısıtan görüntü...Marketin önünde bekleyen kediye süt getirdi

KEDİNİN MARKETİN ÖNÜNDE DURMASI

Market Kamera Hayvan 

-KADININ KEDİYE SÜT VERME ANI

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte en çok zorluk çekenler sokakta kalan hayvanlar oluyor. Aç olan bir kedi marketin önüne gelerek sesini duyurmak için mücadele etti. Bunu fark eden bir kadın marketten süt ve bir boş kap alarak kediye verdi. O anlar kameraya yansırken, görenlerini içini ısıttı.Aç olan kedi bir marketin kapısına gelerek sesini duyurmaya çalıştı. Bunu gören marketteki kadın kedinin isteğine duyarsız kalmadı. Hemen bir süt ve bir boş kalp alan kadın, kediye verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayı görenlerin içini ısıtan görüntüler büyük takdir topladı.
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