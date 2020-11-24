Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verildi - ARDAHAN
- Esnafın kuşlara yem vermesi - Esnaf Gökhan Çelik'in konuşması Ardahan 'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların üzerinde ve camlarında kırağı oluştu.Kaptanpaşa Mahallesi'nde esnaf, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belirli alanlara yem bıraktı. Esnaf Gökhan Çelik, "Kuşlar da bir can, aç kalmasınlar diye sabahın belli saatlerinde yem bırakıyoruz. Kentte soğuk hava etkili olduğu için onları unutmayacağız, aç bırakmayacağız." diye konuştu.
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