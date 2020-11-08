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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı

Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video beğeni kazandı

1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullanması

Sosyal Medya Dera Karya Şampiyon Motosikletçi 

-Kenan Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken oğlunun yanında koşması
-Sofuoğlu'nun yaptığı paylaşımın fotoğrafı
-Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın fotoğrafı

( SAKARYA ) SAKARYA

- AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların paylaşıldığı video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı’ diyerek paylaşılan videoda, minik Zayn’ın motosikleti kullanırken, milli motosikletçi Sofuoğlu’nun da oğlunun kullandığı motosikletin yanında koştuğu anlar yer alıyor.
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