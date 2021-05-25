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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sobayı mazotla tutuşturmak isteyince evi de kendisini de yaktı

Sobayı mazotla tutuşturmak isteyince evi de kendisini de yaktı

İtfaiye ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Turab Jandarma Bild 

-Yanan evden görüntü

( KOCAELİ ) Sobayı mazotla tutuşturmak isteyince evi de kendisini de yaktı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, evindeki sobayı mazot ile yakmaya çalışınca hem evini hem de kendisini yaktı. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kargalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin içerisinde S.K. isimli bir vatandaş, sobayı tutuşturabilmek için mazot kullandı. Sobaya dökmesiyle birlikte bir anda parlayan mazot, evde yangına sebep oldu. Yangın sırasında S.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-AY
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