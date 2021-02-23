- Sobaya dökülen tiner alev alıp parlayınca 2 işçi ölümden döndü



- Ankara'da bir asansör firmasında çalışan işçilerin sobaya döktüğü tiner alev alıp parladı. Parlayan alevlerin içerisinde kalan 2 çalışan ise yanarak yaralandı. Olay, Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki bir asansör firmasında meydana geldi. Soğuk havada üşüyen çalışanlardan birisi iş yerinde bulunan sobaya daha iyi ısıtması için tiner döktü. Dökülen tiner alevlerle buluşunca aniden parladı. Sobanın yanında duran 2 çalışan parlayan alevlerin arasında kaldı. Yanan çalışanları kurtarmak için yardımına koşan mesai arkadaşları, çalışanların üzerindeki ateşi güçlükle söndürebildiler. Yaralanan işçiler olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu oldular.



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