- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı



- Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Suriye’nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.





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