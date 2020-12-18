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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı

- Ayn İsa bölgesinden çatışma görüntüleri

( İDLİB ) İDLİB

Çatışma Gesi Terör Örgütü 


- Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Suriye’nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.

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