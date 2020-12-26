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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- SMO, Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

- SMO, Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu

Ayn İsa'dan detay

( AYN İSA ) AYN İSA

Askeri Operasyon Çatışma Terör Örgütü 


- TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), başlattığı askeri operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu. TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesini kurtarmak için başlattığı askeri operasyon devam ediyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, SMO terör örgütünün Ayn İsa'daki mevzilerine top atışı yaptı. Saldırı sonrası terör örgütünün mevzilerinden dumanların yükseldiği görüldü.

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