Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı

Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı

Motosikletin yanması vatandaş cep telefonu

Hastane Kalaba Alabalık Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Olay yeri
-Kalabalık
-Yanan motosiklet
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Üzerindeki 3 kişinin savrulduğu motosiklet kazanın ardından alev alev yandı- Kazadan sonra olay yerinde toplanan kalabalık korona virüs tedbirlerini unuttu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücüsünün ehliyeti bulunmayan bir motosiklet ile kamyon çarpıştı. Motosiklet üstünde bulunan 3 kişi savrularak yaralanırken, kazanın ardından alev alan motosiklet kül oldu Kaza Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı diş hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ersin K, idaresinde ki 21 ABR 516 plakalı Mercedes markalı kamyon otogar kavşağı istikametine seyri sırasında Çermik yolu üzerinden karşı şeride geçmek için manevra yaptığı esnada, Otogar Kavşağı istikametinden Feribot Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan E, ödaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarptı. Çarpma sonucu motosiklet üzerinde olan sürücü Ramazan E. İle birlikte Zehra Betül E, Muhammet Eren E ve Samet E. Yaralandı. Motosiklet ise çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan motosikleti söndürürken, yaralılara ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yerine gelen polis ekipleri ise karayolunda başxka bir kazanın yaşanmaması için önlemler aldı (MB-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement