Sivaslılar, cuma namazını dondurucu soğukta karla kaplı zeminde kıldılar

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( SİVAS )- Sivas’ta vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda eksi 9 dereceyi bulan soğukta ve kar yağışı altında kıldılar SİVAS



- Sivas’ta vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda eksi 9 dereceyi bulan soğukta ve kar yağışı altında kıldılar.Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde vatandaşlar, cuma namazını kılmak için camilere akın ettiler. Covid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, cuma namazını karla kaplı açık alanda kıldılar. Karla kaplı zeminde namaz kılan vatandaşlar, kar yağışına ve eksi 9 dereceyi bulan soğuğa da aldırış etmediler. Tarihi Kale Camii'nde ve Ulu Cami'de vatandaşların kar yağışı altında namaz kıldığı anlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söylediler.



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