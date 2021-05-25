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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

- Olay yerinde polis ve ambulans - Olay yerinde kaza yapan araçlar - Polisin olay yerinde inceleme yapması Sivas 'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sivas - Ankara kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı Çimento Kavşağı'nda, A.O.D. (66) idaresindeki 16 AAT 639 plakalı hafif ticari araç, M.G'nin (59) kullandığı 06 FM 2171 plakalı hafif ticari araç ve K.K. (29) yönetimindeki 34 CBY 860 plakalı otomobil çarpıştı.Sürücülerin yara almadığı kazada hafif ticari araçlardaki H.D. (61), G.H.Ç. (63) ve Z.G. (56) yaralandı.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

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