--Ters dönen araçtan detay

--Çalışmalardan detay

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( SİVAS ) - Sivas’ta feci kaza, kamyonet devrildi : 1ölü 1 yaralı- Sivas’ın Hafik ilçesinden kamyonetin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı SİVAS



- Sivas’ın Hafik ilçesinden kamyonetin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Hafik İlçesi cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Hafik istikametine giden K.D. idaresindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken araç içerisinde bulunan yolcu İlyas T. olay yerine hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışamadan sonra İlyas T’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-



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