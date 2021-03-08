Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta atların çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Sivas'ta atların çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

-Antrenmandan detay

Hastane Kamera 

--Atların çarpışma anı
--Röp

( SİVAS )- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Altınyayla Saf kangal Koyunu ve Derneği başkanı Kadir Yücegöğ ile binici Şahin Subaşı arazide cirit antrenmanı yaparken ilginç bir olay yaşandı. Antrenmanı sırasında iki at çarpıştı. At üstündeki biniciler ise yere düştü. Yere düşen binicilerden Şahin Subaşı hafif şekilde yaralandı. İki atın çarpışması ise kameraya yansıdı. “Büyük bir kaza atlattık” Altınyayla Saf kangal Koyunu ve Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ, büyük bir kaza atlattıklarını ifade ederek, “Talihsiz bir kazaydı. Büyük bir kaza atlattık. Kaza antrenman yaparken oldu. Biraz da diğer arkadaşın ihmalinden oldu. Sahaya çıkmaması gerekiyordu, o anda sahaya çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Şahin Subaşı’nda ufak tefek sıyrıklar var ama hastaneye gitti. Ciddi bir şeyi yok. Şuanda kendisi ayakta” dedi.
(OE-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı