Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı - Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor

- Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı - Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor

-Dozerin çalışmasından detay

Kar Temizleme Köy Yolları Kar Yağışı 

--Karla kaplı bölgenin havadan görüntüsü

( SİVAS -DRONE) - Sivas’ta 37 köy yolu ulaşıma kapalı- Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor SİVAS

- Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları sürüyor. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüştü. Yağın karla birlikte 140 köy yolu araç ulaşımına kapanmıştı. Kapalı köy yollarının açılması için hızla çalışma başlatıldı. Kapalı kalan 37 köy yolunda temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı