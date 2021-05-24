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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS - Otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

- Kaza yeri ve kazaya karışan araçlar Sivas 'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Hacı İsmet Karakaya yönetimindeki 58 BC 273 plakalı cip ile Duygu Arslan idaresindeki 58 ABK 724 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.Kontrolden çıkan araçlar, park halinde bulunan 58 NZ 214 plakalı hafif ticari araç ile 50 AAL 741 plakalı pikaba çarparak durabildi.Kazada otomobil sürücüsü Duygu Arslan ile yanındaki Kübra Arslan yaralandı.Ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Trol 

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