Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı

SİVAS - Köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandı



- Çöken yolun havadan görüntüsü - İş makineleri ile çöken yolda dolgu yapılması Sivas 'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında çöken yolun dolgu işlemine başlandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta köprü yapılacak alanda sondaj çalışması sırasında çöken yolda dolgu çalışması başlatıldı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde çöken yolun onarımı için kamyonlarla getirilen hafriyat makinesi yardımıyla çukura dolduruluyor.Dolgu için yaklaşık 400 kamyon hafriyat kullanılacağı öğrenildi.Aksu Deresi üzerine yapılacak köprü için sondaj çalışması sırasında yolda 10 metre çapında ve 22 metre derinliğinde göçük meydana gelmiş, bölge araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

Yaya Trafiği 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement