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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu

Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu

yol ortasına kurulan soba detay

Hava Sıcaklığı 

-soba yakma ve kestane detay
-Manav Murat Duman ve vatandaş röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu SİVAS

- Sivas’ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu. Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden olan Sivas’ta hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde çalışan Murat Duman isimli manav, soğuğa karşı çözümü kaldırıma soba kurmakta buldu. Çalıştığı manavın önüne soba kuran Duman, gün içerisinde odun atarak ısındığı sobasının üzerinde kestane pişirmeyi de ihmal etmiyor. Manav dükkanın önüne her gün kurulan soba yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. “Görenler şaşırıyor” Murat Duman, sobayı görenlerin şaşırdığını belirterek “Markette manav reyonu sorumlusuyum. Soğuk havada sobayı yakıp, ısınmaya çalışıyoruz. Hava çok soğuk. Ufak, tefek ısınıyoruz. Sobada dükkanın önünde kaldırımda. Görenler şaşırıyor, insanlarımızın ilgisini çekiyor. Birazcık ısınıyoruz, kestanede yapıyoruz. Müşterilerimizde geliyor, kestane tattırıyoruz. İnsanların gönlünü kazanmak çok önemlidir” dedi.

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