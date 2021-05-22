SİVAS - İç Anadolu'da 'kademeli normalleşme' döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim
SİVAS - İç Anadolu'da "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim - Boş cadde ve meydanlar - Polis ekiplerinin denetimi - Park bakımı yapan belediye ekipleriİç Anadolu'da "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakimSİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında Sivas , Yozgat, Kayseri ve Kırşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sivas 'ta pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek caddelerinden tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda araç ve insan yoğunluğu azaldı.Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.Kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar mesailerine devam etti.Vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunun ilk günü zorunlu ihtiyaçlarını evlerine en yakın iş yerlerinden karşılıyor.
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