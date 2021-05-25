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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

SİVAS - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

- Yaralıların ambulansa götürülmesi - Olay yerinde kaza yapan araçlar Sivas 'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.M.Ö. idaresindeki 58 NP 600 plakalı otomobil, Olukman köyü yakınlarında, B.A'nın kullandığı 58 FR 184 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.Ö, A.Ö, D.Ö, Y.A, C.H, S.D. ve K.D. yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Ticari Araç 

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