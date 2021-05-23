SİVAS - Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi
- Karacaören Köyü girişi - Cenazelerin köy meydanına getirilişi - Cenaze namazının kılınması - Cenazelerin omuzlarda taşınması Sivas 'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Karacaören köyünde kırsal alanda 2 aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitiren Mustafa Y. ve oğlu Murat Y'nin cenazeleri, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı köy meydanına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.Öte yandan, yakalanan şüpheliler S.A. (41), Ö.A. (42) ve E.A. (17), işlemlerinin ardından Yıldızeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Karacaören köyünde dün kırsal alanda arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirmiş, 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
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