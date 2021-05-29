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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

SİVAS - 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

- Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası - İlçe emniyet müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları - Cinayet failinin tatbikatı için olay yerine götürülmesi - Cinayet failinin cesedin gömüldüğü yeri göstermesi - Cesedin üstündeki taşların temizlenmesi - Cesedin tabuta konularak cenaze aracına konulması - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Sivas 'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Gürün ilçesinde 40 gün önce kaybolan kadının, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Kendisinden 20 Nisan'dan itibaren haber alınamayan iki çocuk annesi F.Ö'nün (44), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen B.M. (42) tedavisinin yapıldığı hastanedeki ifadesinde kadını öldürdüğünü itiraf etti.Polis ekipleriyle Gürün'e bağlı Kavak köyü Ergeç mevkisine ambulansla getirilen B.M, F.Ö'yü öldürdükten sonra gömdüğü yeri polislere gösterdi.Bölgede yapılan incelemenin ardından savcı eşliğinde mermer taşlarının altından cansız bedeni çıkarılan F.Ö, cenaze aracına konularak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Şüpheliler B.M. ile yanında çalışan M.F.A. ve arkadaşı Y.D.O'nun Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.Malatya'nın Darende ilçesinde ikamet eden ailesi, Gürün ilçesinde yaşayan kızları F.Ö'den 20 Nisan'dan itibaren haber alamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusu yapmıştı. F.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen, ifadesine başvurulan ve evinde arama yapılan B.M, 25 Nisan'da Gürün ilçesinde silahla intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi altına alınmıştı.

Cenaze Aracı Tatbikat İntihar Girişimi Emniyet Müdürlüğü Cinayet 

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