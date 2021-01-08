Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de taksi kiralayıp araca binen turistleri ‘yankesicilik’ yöntemiyle dolandıran şüpheli yakalandı

Şişli'de taksi kiralayıp araca binen turistleri ‘yankesicilik’ yöntemiyle dolandıran şüpheli yakalandı

Zanlının yol kenarında “müşteri” beklemesi

Ticari Taksi Yabancı Turist Akalan Cüzdan Cep Telefonu 

-Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şüphelinin görüntüsü
-Yankesicinin taksi etrafında dolaşması
-Yakalanan zanlının emniyetten adliyeye sevk edilişi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, yabancı turistleri dolandırmak için “taksi” kiralayıp müşterileri dolandıran yankesici, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin, aracına aldığı turistlerin para, cep telefonu ve cüzdanlarındaki paraları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yabancı turistleri tuzağa düşüren bir ‘yankesicilik’ ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, ‘yankesicilik’ için ticari taksi kiralayıp ilçe genelinde seyahat eden yabancı uyruklu şahıslara ait para, cep telefonu ve değerli eşyaları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı tespit edilen Köksal F. (40), güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüphelinin Eyüpsultan’da yaşadığını belirleyen emniyet ekipleri, zanlıyı 20 Aralık’ta düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Taksi sürücüsü Köksal F. İle ilgili yapılan GBT sorgusunda, farklı tarihlerde meydana gelen 3’ü ‘yankesicilik’ ve biri müşterinin ‘takside unuttuğu eşyayı satmak’ suçları olmak üzere 4 ayrı soruşturmanın faili olduğu ve bu konulardan dolayı uzun süredir arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve “Yankesicilik” suçu kapsamında 21 Aralık’ta adli makamlara sevk edilen Köksal F., tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan yabancı turistleri aracına alıp dolandıran sürücünün, yol kenarında “müşterileri” beklediği anların güvenlik kamera kayıtları elde edildi. Kameralara yansıya görüntülerde, yabancı turistleri dolandırmak için “taksi” kiralayıp müşterileri dolandıran Köksal F. adlı yankesicinin, taksi etrafında dolaştığı ve gözüne kestirdiği turistleri aracına aldığı görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı