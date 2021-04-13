Şişli’de polisi görünce kaçan şüpheli metro istasyonunda yakalandı...Kovalamaca anları kamerada

-- İstasyonunda yürüyen bir yolcunun kaçan zanlıyı durdurmak için tekme hamlesinde bulunması

-- Zanlının kovalamaca sonucu bir süre sonra yakalanması

-- Gözaltına alınan şüphelinin karakoldan adliyeye sevk edilişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli’de polisi görünce kaçmaya başlayan 1 şüpheli, metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şahsın ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından arandığı ortaya çıktı. Polisle şüphelinin kovalamacası kamerada. Alınan bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy Meydan’da devriye gezen ve uygulama yaptığını gören E.Y., geri dönerek bir anda kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası E.Y. isimli şahıs metro istasyonu içerisinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak GBT sorgusu yapıldı. Şahsın kaçarken cebinde bulunan poşet içerisindekileri yere döktüğünü gören polis, atılan maddelerin uyuşturucu olduğunu fark etti. GBT sorgusunda şüphelinin, Maltepe ilçesinde işlenen “tehdit“ be “hakaret” suçunun da faili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.Y.’ye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Madde gereğince sokağa çıkma yasağına muhalefet etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanırken, tahkikat işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan, polis ile kaçan şüpheli arasında ara sokaklarda ve metro istasyonunda yaşanan nefes kesen kovalamaca, KGYS kameralarına da yansıdı. Zanlı kaçarken, peşine düşen polis onu kovalıyor. Görüntünün bir bölümünde ise koşan şüpheliye metro istasyonunda yürüyen bir yolcunun durdurmak için tekme hamlesinde bulunması dikkat çekiyor. Zanlı kovalamaca sonucu bir süre sonra peşindeki polislerce yakalanıyor. (SK-ZA-



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