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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede

Şişli’de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede

Şüphelilerin sevki

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Harekete Geç Avcılık 

-Ele geçirilen uyuşturucu ve dövizler

( İSTANBUL )- Otel odasında uyuşturucu ve sahte dövizle yakalanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından otel odasına yapılan baskında 1 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ve 16.5 milyon lira sahte döviz ele ile yakalanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, önceki gece devriye görevlerinin yaptığı esnada Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst aramasını yapmıştı. Y.O. isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirilmişti. 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalandılar Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sormaları üzerine Y.O.’nun F.Ç.’den aldığını söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçmişti. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F.Ç.'nin kaldığı otel odasına şok baskın yapılmış, otel odasına yapılan aramalarda ise 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirilmişti. Baskın sonrası gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüphelinin emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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